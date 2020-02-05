Web TV Dünya ABD’de Türklerin yoğun yaşadığı Paterson’a ilk kez Türk emniyet müdürü atandı

ABD’de Türklerin yoğun yaşadığı Paterson’a ilk kez Türk emniyet müdürü atandı

ABD’de Türklerin yoğun yaşadığı Paterson’a ilk kez Türk emniyet müdürü atandı
05.02.2020 | 17:06

ABD’de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey Eyaleti'ndeki Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli Emniyet Müdürü atandı.

ABD'nin New Jersey Eyaleti'ndeki Paterson Polis Teşkilatı'nda 32 yıldır görev yapan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediyesinde düzenlenen törenle yemin ederek, resmen görevine başladı.

Türk diplomatik misyonundan temsilcilerin yanı sıra, New York ve New Jersey'de yaşayan Türk toplumu üyeleri, Paterson yönetiminden üst düzey yetkililer ve Baycora'nın ailesi ve yakınlarının katıldığı yemin töreni, Amerikan milli marşı ve dua ile başladı.

Törende bir konuşma yapan Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Amerika'da bugün tarih yazdıklarını belirterek, "Baycora, Paterson şehrinin ilk Türk, ilk Müslüman, ilk kimya mühendisi eğitimli emniyet müdürü oluyor." dedi.

Sayegh, Baycora'nın uzun yıllar polis teşkilatında süren gayretlerinden dolayı bu görevi hak ettiğini belirterek, "Baycora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir. Bu Paterson'ın zaferidir, Amerika'yı evi bilen göçmenlerin zaferidir." ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uçakta 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı 00:31
Uçakta 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı 05.02.2020 | 17:24
ABD’de Türklerin yoğun yaşadığı Paterson’a ilk kez Türk emniyet müdürü atandı 01:11
ABD’de Türklerin yoğun yaşadığı Paterson’a ilk kez Türk emniyet müdürü atandı 05.02.2020 | 17:06
Hindistan'da koca vahşeti: Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü | Video 00:20
Hindistan'da koca vahşeti: Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü | Video 05.02.2020 | 16:14
PKK'dan okul ve camiye füzeli saldırı! | Video 00:39
PKK'dan okul ve camiye füzeli saldırı! | Video 05.02.2020 | 12:21
Mehteran Birliği ilk kez yürüdüğü İspanya'da herkesi etkiledi | Video 00:55
Mehteran Birliği ilk kez yürüdüğü İspanya'da herkesi etkiledi | Video 05.02.2020 | 11:12
Rusya'da gözaltındaki kadın elindeki bıçakla karakoldakilere saldırdı | Video 02:34
Rusya'da gözaltındaki kadın elindeki bıçakla karakoldakilere saldırdı | Video 05.02.2020 | 11:02
Ölümcül virüs hızla yayılıyor! Salgını bilen doktora da virüs bulaştı | Video 02:27
Ölümcül virüs hızla yayılıyor! Salgını bilen doktora da virüs bulaştı | Video 05.02.2020 | 09:38
Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı | Video 00:40
Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı | Video 04.02.2020 | 18:22
Korona’ya karşı scooter ile koruma | Video 00:22
Korona’ya karşı scooter ile koruma | Video 04.02.2020 | 18:22
Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi 11:32
Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi 04.02.2020 | 17:14
Koronavirüs dehşetinde son dakika flaş gelişme: 24 saatte 64 kişi daha öldü | Video 09:03
Koronavirüs dehşetinde son dakika flaş gelişme: 24 saatte 64 kişi daha öldü | Video 04.02.2020 | 16:43
Çin'de maskesiz dolaşan bir kadın yetkili tarafından böyle dövüldü | Video 00:13
Çin'de maskesiz dolaşan bir kadın yetkili tarafından böyle dövüldü | Video 04.02.2020 | 16:01
Taksi şoförlerinden koronavirüse görenleri şaşkına çeviren önlem | Video 01:06
Taksi şoförlerinden koronavirüse görenleri şaşkına çeviren önlem | Video 04.02.2020 | 15:51
Çin'de yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman son durumu anlattı | Video 04:35
Çin'de yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman son durumu anlattı | Video 04.02.2020 | 11:25
Adolf Hitler'in duyanları şaşkına çeviren hiç bilinmeyen o yönü ortaya çıktı |Video 02:49
Adolf Hitler'in duyanları şaşkına çeviren hiç bilinmeyen o yönü ortaya çıktı |Video 04.02.2020 | 11:01
Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi | Video 11:32
Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi | Video 03.02.2020 | 17:29
Ay'ın önünden geçen esrarengiz cisim UFO meraklılarını heyecanlandırdı! | Video 00:05
Ay'ın önünden geçen esrarengiz cisim UFO meraklılarını heyecanlandırdı! | Video 03.02.2020 | 15:16
Çoçuklar koronavirüsten nasıl korunmalı? | Video 04:22
Çoçuklar koronavirüsten nasıl korunmalı? | Video 03.02.2020 | 14:48
Çin’de corona virüsü nedeniyle insanları ölüme terk ediyorlar | Video 00:15
Çin’de corona virüsü nedeniyle insanları ölüme terk ediyorlar | Video 03.02.2020 | 14:14
Çin’de Coronavirüs salgınında ölü sayısı 304’e yükseldi | Video 01:18
Çin’de Coronavirüs salgınında ölü sayısı 304’e yükseldi | Video 03.02.2020 | 09:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN