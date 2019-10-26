ABD'de yangın! 2 bin kişi tahliye edildi
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen yangınlar, 6 bin 500 hektarlık alana yayıldı. Alevlerin pençesindeki 50 bin kişi evlerinden tahliye edildi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
ABD'de yangın! 2 bin kişi tahliye edildi 26.10.2019 | 10:06
01:17
Telabyad’ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı 25.10.2019 | 18:19
02:15
Motosiklete el koymak isteyen polislere saldırdılar 25.10.2019 | 17:39
01:45
California alevlere teslim oldu 25.10.2019 | 17:36
01:52
Şili'de eylemciler polisle çatıştı 25.10.2019 | 17:29
02:12
PKK'ya katılan İngiliz mahkemesi sonuçlandı 25.10.2019 | 15:40
02:16
Kadın yolcuyu korumak isterken otobüs sürücüsünden dayak yedi 25.10.2019 | 14:26
00:59
Cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi gözaltına alındı 25.10.2019 | 12:17
01:37
Soğutuculu TIR dorsesinde ölüme yolculuk 25.10.2019 | 11:15
02:25
Rusya’dan kritik Suriye açıklaması: 300 Rus askeri polisi Suriye'de 25.10.2019 | 10:26
00:29
Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı 25.10.2019 | 09:55
02:50
Teröriste 'devlet adamı' muamelesi! 24.10.2019 | 22:45
02:36
İspanya’da diktatör Franco’nun mezarı nakledildi 24.10.2019 | 19:07
01:27
1 yaşındaki bebek ölümden döndü 24.10.2019 | 11:29
00:44
Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti 24.10.2019 | 10:51
00:19
Sirkte gösteri yapan ayı, terbiyecisine saldırdı 24.10.2019 | 10:13
11:34
Trump: "Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılması emrini verdim" 23.10.2019 | 19:32
00:18
ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika flaş 'Güvenli Bölge' açıklaması 23.10.2019 | 15:53
01:15
18 pervaneli uçan taksi 'Volocopter' Sinpagur semalarında! 23.10.2019 | 13:23
02:15
İngiltere'de bir kamyonda tam 39 ceset bulundu! 23.10.2019 | 12:51