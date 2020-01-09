ABD'den BM'ye İran mektubu... "Ön koşulsuz diyalog" mesajı
ABD, Kasım Süleymani suikastı ve İran saldırılarının ardından artan gerilimin düşmesi için BM'ye mektup gönderdi. Ön koşulsuz olarak İran ile görüşmeye hazırız dedi.
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