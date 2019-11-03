ABD'den skandal terörizm raporu! YPG'den bahsetmedi

ABD'nin, 2018 yılı terörizm raporunda terör örgütü YPG'den bahsedilmemesi dikkati çekti. FETÖ'nün ise Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı ama ABD'nin terör örgütleri listesinde yer almadığı ifadesi eklendi.