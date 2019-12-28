ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talibim
Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum diye yazdı.
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