ABD'li Siyaset Bilimcisi Doran'dan canlı yayında PKK/YPG, FETÖ itirafı! "Bence müttefiğimiz Türkiye'yi..."

ABD'li Siyaset Bilimci Michael Scott Doran, katıldığı bir programda ABD'nin PKK/YPG ile işbirliği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. ABD'li Siyaset Bilimci Doran, ABD'nin PKK/YPG'nin terörö örgütü olduğunu bilerek desteklediğini ve bu örgütleri kullanarak Suriye'ye girdiklerini söyledi. ABD'nin Türkiye'ye karşı teörö örgütlerini destekleyerek hata yaptığını söyleyen ABD'li Siyaset Bilimci Michael Scott Doran, Türkiye'deki yüzde 80'lere varan ABD karşıtlığının sebebinin de ABD'nin PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin desteklemesi olduğunu belirtti.