ABD'lilerin çoğu "İran ile savaş çıkacak" diyor
ABD'lilerin çoğu "İran ile savaş çıkacak" diyor. Bu çarpıcı sonuç ABD'nin İranlı Kasım General Süleymani'nin öldürülmesi ardından yapılan ankette ortaya çıktı.
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