ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının işgal edilme anı görüntüleri ortaya çıktı!
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etti. Haşdi Şabi taraftarları önünde toplandıkları ABD büyükelçilik binasını işgal etti.
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