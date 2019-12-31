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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçilik binasına girmeye çalışıyor!

31.12.2019 | 12:12

Irak'ta, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto düzenleniyor. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliğe girmeye çalışıyor. A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan, bölgedeki sıcak gelişmeleri, A Haber canlı yayınında aktardı.

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