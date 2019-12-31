ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçilik binasına girmeye çalışıyor!
Irak'ta, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto düzenleniyor. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliğe girmeye çalışıyor. A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan, bölgedeki sıcak gelişmeleri, A Haber canlı yayınında aktardı.
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