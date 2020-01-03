ABD'nin Bağdat'ta öldürdüğü Kasım Süleymani kimdir?
ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hav saldırıyla öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani, kimdir?
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