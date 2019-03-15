Abdullah Ağar: "İslamofobiden beslenen Hristiyan dünyasındaki aşırılıklar aktif hale geçti"

Yeni Zelanda ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı vaktinde silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar önemli açıklamalarda bulundu. Ağar: "Dünyayı yöneten liderler başta ABD olmak üzere ortaya koymuş oldukları yanlış siyaset ve stratejilerin bir türevi olduğunu vurgulamak gerekiyor. Bu coğrafyaya yapılan müdahaleler, işgaller, istilalar, ablukalar, ambargolar ve bunun türevi olarak ortaya çıkan yükselen radikalizm bir diğer tarafıyla da islamobofiyi tetikledi ve islamofobiden beslenen hristiyan dünyasındaki aşırılıklar aktif hale geçti" ifadelerini kullandı.