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Ağlayan kadın hayaleti kan dondurdu! Görenler ne yapacağını şaşırdı

03.01.2020 | 11:20

Geçmişten günümüze kadar anlatılan birçok gizemli hikaye, efsane var. Doğaüstü varlıkların olduğu bu hikayelerden biri de, La Llorona veya Ağlayan Kadın olarak bilinen bir hayalete ait. Yüzyıllardır Güney Amerika'da dilden dile anlatılan La Llorona'nın hayaleti, Kolombiya'da görüldü. Hayalete ait olduğu iddia edilen bir video kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. İşte söz konusu hayalet efsanesi ve olay olan o video...

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