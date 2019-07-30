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Alarmı duymadığı için işe geç kalan kadın sorunun sebebini buldu!

Brezilya'da Sao Paolo'da yaşayan bir kadın, işe sürekli geç kalmaya başlayınca bu durumun nedenini araştırmaya başladı. Sabah saatlerine kurduğu alarmı duymamaktan şikayetçi olan kadın, yaptığı araştırma sonucunda işe geç kalma sebebinin kedisi olduğunu keşfetti. Kadın tarafından kaydedilen görüntülerde, telefon alarmı çalmaya başladıktan sonra kedisinin telefonun yanına gelerek alarmı patisiyle kapattığı görülüyor. Görüntüler, kedinin sahibi tarafından sosyal medyada paylaşmasının ardından çok sayıda paylaşım aldı.

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Alarmı duymadığı için işe geç kalan kadın sorunun sebebini buldu!
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