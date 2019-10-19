Almanya Köln'de skandal görüntü! PKK'lılar YPG flamaları ile eylem yaptı
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden PKK'lılar, Almanya Köln'de bir araya geldi. Terör örgütü sempatizanları, ellerinde YPG flamaları taşıdı.
Suriye'deki PKK uzantısı YPG'lileri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, salı akşamına kadar ara verildi.
PKK'LILAR ALMANYA'DA ORTAYA ÇIKTI
Verilen arada kendilerini besleyen Avrupa'da ortaya çıkan PKK'lılar, meydanlara indi.
Almanya Köln'de eylem yapan PKK'lılar, "Türkiye saldırılarına son versin" "Almanya Türkiye'ye silah satmasın" diye slogan attı.
Terör örgütü sempatizanları, ellerinde YPG flamaları taşıdı.
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