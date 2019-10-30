Almanya'da korkunç cinayet: Bir adam eski eşini aracıyla ezdikten sonra baltayla parçaladı

Almanya'nın Limburg şehri bu ay ikinci kez korkunç bir olay ile sarsıldı. Genç bir kadın, eski kocası tarafından önce araçla ezildi daha sonra baltayla parçalanarak öldürüldü. Bu sırada bazı kişilerin de olayı videoya çektiği ve sosyal medyada paylaştığı belirtildi.