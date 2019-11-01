Almanya'da yine cami hedef alındı

İslamofobik saldırıların her geçen gün arttığı Almanya'da camiler hedef alınmaya devam ediyor. Son olarak Almanya'da bulunan Selimiye Cami çirkin bir saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ikindi namazının ardından Selimiye Cami'sini hedef aldı. İbadethanenin kadın ve erkek girişi kapısı kirletildi. olayın cemaat tarafından fark edilmesi ile polise ihbarda bulunuldu. Selimiye Cami Dernek Başkanı Süleyman Börek daha öncede camilerine saldırı yapıldığını belirterek faillerinin adalete teslim edilmesini istedi. Camide inceleme yapan polis soruşturma başlattı.