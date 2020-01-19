Web TV Dünya Anadolu Ajansı Kahire bürosundaki polis işgali devam ediyor

Anadolu Ajansı Kahire bürosundaki polis işgali devam ediyor

19.01.2020 | 15:14

Perşembe günü serbest kaldıktan sonra Türkiye'ye gelen AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın ardından geriye kalan Mısır vatandaşı 3 çalışanın da bugün 10 bin 500'er cüneyh (yaklaşık 3 bin 500 TL) kefaletle salıverildiğini belirten Kazancı, AA Kahire ofisinin hala polis kontrolünde tutulduğunu ifade etti.

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