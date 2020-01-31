Web TV Dünya Avcılık kulübü Rus mafyası çıktı | Video

Avcılık kulübü Rus mafyası çıktı | Video

Avcılık kulübü Rus mafyası çıktı | Video
31.01.2020 | 18:12

Rusya’nın en büyük avcılık ve atıcılık kulübünün aslında büyük bir mafya organizasyonu olduğu anlaşılınca kulübe baskın yapıldı. Baskında bin 200 silah ele geçirildi. Mafya üyeleri gözaltına alındı.

Rusya'nın en büyük avcılık ve atıcılık kulüplerinden birinin organizasyonunu yakından takip etmeye başlayan Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) çok farklı bulgular elde etti. Avcılık ve atıcılık kulübünün içine kendi adamlarını yerleştiren istihbarat, hareketlerini takip ettiği Rus mafyasının yöneticilerinin son olarak Kaluga'da bir atış poligonunda bulunduğunu tespit etti. Kameralar ile yakından takip edilen mafyanın üst düzey sorumlularına baskın yapıldı. Kulübün, Rusya'nın hemen hemen her bölgesinde etkin olarak zorla alıkoyma, adam kaçırma, tehdit, şantaj, tetikçilik gibi suçlara karıştığı iddia edildi.

BİN 200 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Kulübün ülkedeki neredeyse tüm ofislerine de baskınlar düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İncelemelerde mafyaya ait toplam bin 200 otomatik silah ele geçirildi. Birçok suçta kullanıldığı tespit edilen otomatik silah ve kalaşnikof tipi silahların çeşitli suçlarda kullanıldıktan sonra farklı versiyonlara çevrilerek modifiye edildiği öğrenildi. Yapılan baskından sonra gözaltına alınan çok sayıda yönetici ve mafya üyesinin sorguları devam ederken ele geçirilen silahların kriminal incelemesine devam edildiği açıklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılık kulübü Rus mafyası çıktı | Video 01:38
Avcılık kulübü Rus mafyası çıktı | Video 31.01.2020 | 18:12
Çin'deki ölümcül koronavirüs Rusya'ya sıçradı | Video 01:29
Çin'deki ölümcül koronavirüs Rusya'ya sıçradı | Video 31.01.2020 | 16:04
Son dakika... İşte güncel ölümcül 'Koronavirüs'ün yayıldığı ülkeler | Video 01:29
Son dakika... İşte güncel ölümcül 'Koronavirüs'ün yayıldığı ülkeler | Video 31.01.2020 | 10:11
Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga | Video 00:32
Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga | Video 30.01.2020 | 18:04
Yunanistan'dan Türk Bayrağı yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos hakkında açıklama! 01:25
Yunanistan'dan Türk Bayrağı yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos hakkında açıklama! 30.01.2020 | 16:17
İtalya'da ölümcül korona virüsü karantinasına alınan gemide 30 Türk yolcu var 03:07
İtalya'da ölümcül korona virüsü karantinasına alınan gemide 30 Türk yolcu var 30.01.2020 | 16:06
İtalya'da 6 Bin kişilik gemide ölümcül korona virüsü şüphesi! 00:44
İtalya'da 6 Bin kişilik gemide ölümcül korona virüsü şüphesi! 30.01.2020 | 15:12
Ölümcül Korona virüsü tehlikesini Yale Üniversitesi'nden Doç. Dr. James Shepherd canlı yayında değerlendirdi 04:50
Ölümcül Korona virüsü tehlikesini Yale Üniversitesi'nden Doç. Dr. James Shepherd canlı yayında değerlendirdi 30.01.2020 | 15:11
Taksicinin Wuhan'dan gelen yolcuyu korona virüs korkusuyla taksiden indirdiği anlar kamerada! 01:23
Taksicinin Wuhan'dan gelen yolcuyu korona virüs korkusuyla taksiden indirdiği anlar kamerada! 30.01.2020 | 14:16
Çin'de Korona Virüs alarmı devam ediyor! Vuhan çığlık çığlığa! 02:44
Çin'de Korona Virüs alarmı devam ediyor! Vuhan çığlık çığlığa! 30.01.2020 | 13:20
Çin'den canlı yayına bağlanan Türk öğretmen ölümcül korona virüsü dehşetini anlattı! 04:57
Çin'den canlı yayına bağlanan Türk öğretmen ölümcül korona virüsü dehşetini anlattı! 30.01.2020 | 11:38
Sözde barış planı İsrail'in işgalini meşrulaştırma çabası mı? 03:00
Sözde barış planı İsrail'in işgalini meşrulaştırma çabası mı? 30.01.2020 | 11:21
Rusya'nın İdlib'e hava saldırıları devam ediyor! 10 sivil hayatını kaybetti 01:57
Rusya'nın İdlib'e hava saldırıları devam ediyor! 10 sivil hayatını kaybetti 30.01.2020 | 10:08
Rusya’da otobüste kadınların yer kavgası 01:29
Rusya’da otobüste kadınların yer kavgası 30.01.2020 | 09:41
Rusya'da korona virüsü şakası tepkiye neden oldu 00:54
Rusya'da korona virüsü şakası tepkiye neden oldu 30.01.2020 | 09:39
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaosa destek! 01:34
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaosa destek! 29.01.2020 | 18:15
Filistin'de Trump'ın kaos planı protesto ediliyor 04:01
Filistin'de Trump'ın kaos planı protesto ediliyor 29.01.2020 | 15:29
Trump açıkladığı tek yönlü Ortadoğu planını uygulanabilir mi? 05:36
Trump açıkladığı tek yönlü Ortadoğu planını uygulanabilir mi? 29.01.2020 | 12:22
Trump tek yönlü ortadoğu planını açıkladı 05:36
Trump tek yönlü ortadoğu planını açıkladı 29.01.2020 | 12:19
Çin'deki ölümcül 'Coronavirüs' nasıl bulaşıyor? Belirtileri neler? 03:06
Çin'deki ölümcül 'Coronavirüs' nasıl bulaşıyor? Belirtileri neler? 29.01.2020 | 09:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN