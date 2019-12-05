Web TV Dünya Avrupa Birliği'nden Gazze uyarısı! "Gazze'deki durum son derece tehlikeli"

Avrupa Birliği'nden Gazze uyarısı! "Gazze'deki durum son derece tehlikeli"

05.12.2019 | 14:36

Avrupa Birliği'nden İsrail'in işgali altında olan Gazze konusunda uyarı geldi. Birliğin Kudüs temsilcisi "Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde" dedi. Bölgedeki durumun alarm verdiği söyledi.

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