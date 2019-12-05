Avrupa Birliği'nden Gazze uyarısı! "Gazze'deki durum son derece tehlikeli"
Avrupa Birliği'nden İsrail'in işgali altında olan Gazze konusunda uyarı geldi. Birliğin Kudüs temsilcisi "Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde" dedi. Bölgedeki durumun alarm verdiği söyledi.
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