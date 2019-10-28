Avrupa sokakları PKK'ya teslim

Barış Pınarı Harekatı ile yolun sonuna gelen PKK/YPG'li teröristler kendilerini besleyerek Türkiye'ye karşı silahlandıran Batı ülkelerindeki sokaklarda eylem yapmaya başladı. Avrupa'da yılarca kendilerin besleyen ülkelerin sokaklarını savaş alanına çeviren PKK'lı hainler Türk Bayrağı gördükleri her yere ve gurbetçi vatandaşlarımıza saldırmaya devem ediyorlar.