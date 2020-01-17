Avustralya'da deve katliamı: 5 bin deve vuruldu

Avustralya'da yangın devam ediyor. Yoğun söndürme çalışmalarının yanı sıra önlemler de alınıyor. Ancak alınan önlemlerden biri hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Yangın nedeniyle yaşam alanlarına gelen 5 bin yabani deve vurulmuştu. Önümüzdeki günlerde develerin vurulmaya devam edileceği açıklandı.