Web TV Dünya Avustralya'da ormanda yanmak üzere olan koalayı kurtaran kadın, kahraman ilan edildi!

Avustralya'da ormanda yanmak üzere olan koalayı kurtaran kadın, kahraman ilan edildi!

20.11.2019 | 16:22

Avustralya'da bir süredir devam eden orman yangınında yanan çalılar arasında kalan koalayı, kendi hayatını tehlikeye atarak kurtaran kadın kahraman ilan edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:44
Avustralya'da ormanda yanmak üzere olan koalayı kurtaran kadın, kahraman ilan edildi! 20.11.2019 | 16:22
00:59
Avustralya'da toz hortumu korku dolu anlar yaşattı 20.11.2019 | 15:29
01:34
Yüzlerine haykırmıştı: "PKK teröristtir!" PKK'ya direnen Fransız kadın konuştu! 20.11.2019 | 10:48
00:40
Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı kadınlar Hollanda'da gözaltına alındı 20.11.2019 | 10:11
00:58
Sular altında kalan İtalya'nın tarihi kenti Venedik'te turistler alışverişe böyle devam ettiler... 19.11.2019 | 17:29
01:57
Oxford Üniversitesi'nde ırkçı saldırı! Afrikalı görme engelli öğrenciyi zorla salondan dışarı attılar... 19.11.2019 | 11:11
01:31
Fransız kadın, yüzlerce terör örgütü PKK seviciyi rezil etti 18.11.2019 | 19:00
00:25
Çocuklar ölü yılanla ip atlama oyunu oynadı 18.11.2019 | 17:17
01:31
Fransız kadın, yüzlerce terör örgütü PKK seviciyi rezil etti 18.11.2019 | 16:42
10:53
Gomis'ten Galatasaray'a flaş mesaj: ''Dönmeye hazırım!'' (18 Kasım 2019 Pazartesi) 18.11.2019 | 16:06
01:31
Fransız kadından Avrupa'da eylem yapmaya çalışan PKK'lılara tokat gibi sözler! 18.11.2019 | 16:00
00:30
ABD'de futbol maçı izleyen gruba silahlı saldırı 18.11.2019 | 10:50
00:41
Yeni evlenen Filistinli çift, İsrail’in saldırısında evsiz kaldı 17.11.2019 | 18:31
00:49
El Bab'da bombalı araç patlatan terörist MİT'in operasyonuyla yakalandı 17.11.2019 | 16:44
00:54
Hong Kong'da kaos! Üniversite kampüslerinde göstericiler ile polisler çatışıyor 17.11.2019 | 16:13
01:20
İran İçişleri Bakanı’ndan protestolarla ilgili açıklama 17.11.2019 | 11:59
02:35
Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provokasyonu 17.11.2019 | 01:49
01:08
Skandal hareket! Irkçı eylemde KKTC bayrağı yakıldı 16.11.2019 | 23:28
15:19
ABD ve İsrail'in gizli anlaşması deşifre oldu 15.11.2019 | 20:34
01:53
Amsterdam'da ezan sesi yükseldi 15.11.2019 | 18:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN