Avustralya'da ormanda yanmak üzere olan koalayı kurtaran kadın, kahraman ilan edildi!
Avustralya'da bir süredir devam eden orman yangınında yanan çalılar arasında kalan koalayı, kendi hayatını tehlikeye atarak kurtaran kadın kahraman ilan edildi.
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