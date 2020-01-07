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Avustralya'da yangın bölgesinde yağış başladı

07.01.2020 | 12:17

Avustralya'da aylardır devam eden yangınları kıtanın büyük bölümünü küle çevirdi. Serinleyen hava ve yer yer görülen yağışa rağmen yüzden fazla noktada süren alevler yaşamı tehdit ediyor.

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