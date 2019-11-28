Avustralya'daki yangından kurtarılan koala öldü
Geçtiğimiz hafta sosyal medyada görüntüleri paylaşılan Avustralya'daki yangından kurtarılan koaladan kötü haber geldi. Kaldırıldığı hastanede iyileşme belirtisi göstermeyen koalanın öldüğü açıklandı. 14 yaşındaki koala mahsur kaldığı ağaçtan bir kadın tarafından kurtarılmış bu görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı.
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