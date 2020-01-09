Web TV Dünya Avusturalya yanıyor, kangurular alevlerden kaçıyor

Avusturalya yanıyor, kangurular alevlerden kaçıyor

09.01.2020 | 10:39

Dev kıtanın tamamını saran yangın söndürülemiyor. Yaban hayvanları yangından kaçmak için mücadele ediyor.

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