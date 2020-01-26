Web TV Dünya Azez’deki patlama anı kamerada! 7 ölü 15 yaralı

Azez’deki patlama anı kamerada! 7 ölü 15 yaralı

26.01.2020 | 20:48

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde PKK/PYD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan 1’i çocuk 9 Suriyeli Kilis’e getirildi

Edinilen bilgiye göre, Azez adliyesi yakınlarında PKK/PYD tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 5 Suriyeli olay yerinde, 2 Suriyeli Azez'de hastanede olmak üzere 7 Suriyeli hayatını kaybetti. 15 kişide yaralandı. Durumu ağır olan 1'i çocuk 9 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Suriyelilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Azez’deki patlama anı kamerada! 7 ölü 15 yaralı 00:45
Azez’deki patlama anı kamerada! 7 ölü 15 yaralı 26.01.2020 | 20:48
ABD'de fabrikada şiddetli patlama 08:15
ABD'de fabrikada şiddetli patlama 24.01.2020 | 18:32
İşte ölümcül Corona virüsünün görüntüsü! 00:29
İşte ölümcül Corona virüsünün görüntüsü! 24.01.2020 | 17:47
Corona virüsünün Çin mutfağı ile ilgisi nedir? 05:07
Corona virüsünün Çin mutfağı ile ilgisi nedir? 24.01.2020 | 17:31
Çin virüs tedavisi için bin yataklı prefabrik hastane yapıyor 00:57
Çin virüs tedavisi için bin yataklı prefabrik hastane yapıyor 24.01.2020 | 15:29
Çin'de yeni yıla 'virüs' uyarısı 02:05
Çin'de yeni yıla 'virüs' uyarısı 24.01.2020 | 14:51
Bilim adamları 3 bin yıllık mumyanın sesini yeniden canlandırdı! 00:10
Bilim adamları 3 bin yıllık mumyanın sesini yeniden canlandırdı! 24.01.2020 | 11:57
Çin'deki ölümcül Corona virüsü dünyaya yayılıyor! 04:46
Çin'deki ölümcül Corona virüsü dünyaya yayılıyor! 24.01.2020 | 09:14
Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Korona virüsü nasıl bulaşır, öldürücü mü? Hangi ülkelerde var? 02:21
Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Korona virüsü nasıl bulaşır, öldürücü mü? Hangi ülkelerde var? 23.01.2020 | 20:24
Malaga beyaza büründü 00:20
Malaga beyaza büründü 23.01.2020 | 18:19
Dünyayı korkutan gizemli hastalık: Koronavirüsü 01:38
Dünyayı korkutan gizemli hastalık: Koronavirüsü 23.01.2020 | 15:50
İşte Çin'deki ölümcül virüsün kaynağı olan yarasa çorbası! 00:21
İşte Çin'deki ölümcül virüsün kaynağı olan yarasa çorbası! 23.01.2020 | 10:40
Gloria fırtınası Fransa'yı vurdu 01:17
Gloria fırtınası Fransa'yı vurdu 23.01.2020 | 09:40
Çin’deki Corona Virüsü Türkiye’ye gelebilir mi? 03:56
Çin’deki Corona Virüsü Türkiye’ye gelebilir mi? 22.01.2020 | 15:57
Trump'ın senatoda yargılanma süreci başladı 01:34
Trump'ın senatoda yargılanma süreci başladı 22.01.2020 | 11:16
Irak'taki gösterilerde 6 gösterici öldü 01:50
Irak'taki gösterilerde 6 gösterici öldü 21.01.2020 | 16:09
Berlin'de masanın dışında kalan Yunanistan'dan skandal manşet 01:13
Berlin'de masanın dışında kalan Yunanistan'dan skandal manşet 20.01.2020 | 18:47
Fransa’da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu 00:24
Fransa’da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu 20.01.2020 | 18:06
Çok su içtikleri için her yıl 10 binden fazla deveyi katleden Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu fırtınası! 00:45
Çok su içtikleri için her yıl 10 binden fazla deveyi katleden Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu fırtınası! 20.01.2020 | 16:10
Libya’da kalıcı barış sağlanacak mı? 03:34
Libya’da kalıcı barış sağlanacak mı? 20.01.2020 | 14:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN