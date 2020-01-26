Azez’deki patlama anı kamerada! 7 ölü 15 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde PKK/PYD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan 1’i çocuk 9 Suriyeli Kilis’e getirildi

Edinilen bilgiye göre, Azez adliyesi yakınlarında PKK/PYD tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 5 Suriyeli olay yerinde, 2 Suriyeli Azez'de hastanede olmak üzere 7 Suriyeli hayatını kaybetti. 15 kişide yaralandı. Durumu ağır olan 1'i çocuk 9 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Suriyelilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.