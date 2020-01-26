Azez’deki patlama anı kamerada! 7 ölü 15 yaralı
Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde PKK/PYD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan 1’i çocuk 9 Suriyeli Kilis’e getirildiEdinilen bilgiye göre, Azez adliyesi yakınlarında PKK/PYD tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 5 Suriyeli olay yerinde, 2 Suriyeli Azez'de hastanede olmak üzere 7 Suriyeli hayatını kaybetti. 15 kişide yaralandı. Durumu ağır olan 1'i çocuk 9 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Suriyelilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Azez’deki patlama anı kamerada! 7 ölü 15 yaralı 26.01.2020 | 20:48
08:15
ABD'de fabrikada şiddetli patlama 24.01.2020 | 18:32
00:29
İşte ölümcül Corona virüsünün görüntüsü! 24.01.2020 | 17:47
05:07
Corona virüsünün Çin mutfağı ile ilgisi nedir? 24.01.2020 | 17:31
00:57
Çin virüs tedavisi için bin yataklı prefabrik hastane yapıyor 24.01.2020 | 15:29
02:05
Çin'de yeni yıla 'virüs' uyarısı 24.01.2020 | 14:51
00:10
Bilim adamları 3 bin yıllık mumyanın sesini yeniden canlandırdı! 24.01.2020 | 11:57
04:46
Çin'deki ölümcül Corona virüsü dünyaya yayılıyor! 24.01.2020 | 09:14
02:21
00:20
Malaga beyaza büründü 23.01.2020 | 18:19
01:38
Dünyayı korkutan gizemli hastalık: Koronavirüsü 23.01.2020 | 15:50
00:21
İşte Çin'deki ölümcül virüsün kaynağı olan yarasa çorbası! 23.01.2020 | 10:40
01:17
Gloria fırtınası Fransa'yı vurdu 23.01.2020 | 09:40
03:56
Çin’deki Corona Virüsü Türkiye’ye gelebilir mi? 22.01.2020 | 15:57
01:34
Trump'ın senatoda yargılanma süreci başladı 22.01.2020 | 11:16
01:50
Irak'taki gösterilerde 6 gösterici öldü 21.01.2020 | 16:09
01:13
Berlin'de masanın dışında kalan Yunanistan'dan skandal manşet 20.01.2020 | 18:47
00:24
Fransa’da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu 20.01.2020 | 18:06
00:45
03:34
Libya’da kalıcı barış sağlanacak mı? 20.01.2020 | 14:05