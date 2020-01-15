Web TV Dünya Bağdat'ta ABD Üssü'ne füzeli saldırı!

Bağdat'ta ABD Üssü'ne füzeli saldırı!

15.01.2020 | 01:11

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

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