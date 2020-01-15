Bağdat'ta ABD Üssü'ne füzeli saldırı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.