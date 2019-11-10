Web TV Dünya Bağdat’ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma

Bağdat’ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma

10.11.2019 | 18:41

Irak’ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma yaşandı.

Irak'ta bir aydan fazla süredir düzenlenen protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı artarken başkent Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Güvenlik güçleri, protestocuların hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korumalı Yeşil Bölge'ye giden köprüleri geçmelerini engellemek için kurduğu beton barikatları kaldırması üzerine sert müdahalede bulundu. Gaz bombası ve gerçek mermi kullanan güvenlik güçlerine protestocular taş atarak karşılık verirken meydana gelen olaylarda 17 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Protestocular hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korumalı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışırken güvenlik güçleri ise protestocuları Tahrir Meydanı'nda tutmaya çalışıyor. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 301 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:17
Bangladeş'i ve Hindistan'ı Bulbul Kasırgası vurdu: 14 ölü 10.11.2019 | 18:41
00:51
Bağdat’ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma 10.11.2019 | 18:41
00:22
ABD'de röportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladı 10.11.2019 | 12:06
00:25
Amerikalı Rapçiyi klip çekimi için eline aldığı yılan ısırdı 09.11.2019 | 12:28
08:02
El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis 150 kurşun ile öldürüldü 08.11.2019 | 14:16
01:58
Alman Bild'in Yunan muhabiri Lianna Spiropulu'dan Türkiye itirafı! 08.11.2019 | 12:55
02:17
Eski CIA çalışanından itiraflar: "En büyük umudumuz Şii-Sünni çatışması" 08.11.2019 | 00:28
03:19
Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı 07.11.2019 | 17:04
01:36
Oyun bağımlısı genç bilgisayar başında öldü 07.11.2019 | 13:49
01:06
Irak'ta protestolar tüm şiddetiyle devam ediyor 07.11.2019 | 10:05
01:08
Rus uçakları Halep ve İdlib yakınlarındaki köyleri bombaladı 06.11.2019 | 16:49
00:58
Suriye Milli Ordusu'ndan 144 şehit var 06.11.2019 | 15:39
00:18
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’China Railway Express’ açıklaması 06.11.2019 | 14:05
01:16
ABD'li dergiden bir yalan haber daha... Foreign Policy Dergisi'nden Türkiye ile ilgili nükleer silah yalanı! 06.11.2019 | 13:49
00:44
İsrail askerlerinden bir skandal daha! Bu kez de 5 yaşındaki çocuğun gözünün önünde... 06.11.2019 | 12:36
01:10
"Her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce ölüyor" 06.11.2019 | 12:20
00:50
İdlib'de hava saldırısında 3 çocuk öldü 06.11.2019 | 11:24
01:38
Alman kanalı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı 06.11.2019 | 00:01
02:34
Rusya'da 6 yaşındaki çocuğu büyü için öldüren zanlının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı! 05.11.2019 | 17:36
02:27
ABD'li Ekonomist Jeffrey Sachs'tan Sıfır Atık Projesi'ne övgü! 05.11.2019 | 15:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN