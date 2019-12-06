Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Libya anlaşması açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, Libya ile yapılan anlaşmaya ilişkin "İki tane anlaşma imzaladık. Bir tanesi güvenlik iş birliği anlaşması. Uluslararası hukuka uygun bir anlaşma. Doğu Akdeniz'de biz başından beri hep şunu söylüyoruz. GKRY hariç bu konuda ikili ya da çok konulu anlaşmalara hazırız ama bazı ülkeler tek taraflı adımı ve Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler. Biz bölgede iş birliğinden yanayız." ifadelerini kullandı.