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Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı

12.12.2019 | 12:18

ABD'de bir rehin dükkânı personeli, tezgâh üzerinde duran ve yere kafa üstüne düşmek üzere olan bebeği son anda kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Utah eyaletinde yer alan Hurricane şehrindeki bir rehin dükkânında meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 2 kadının bir rehin dükkânında silah baktığı ve bu sırada tezgâhta da bir bebek olduğu görülüyor. Kadınlar silahları inceleyip, dükkândaki personel kadından bilgi aldığı sırada tezgâh üzerindeki bebek bulunduğu yerden kayıyor. Bebek kafa üstü yere düşmek üzereyken bir başka personel bebeği fark edip son anda yere düşmekten kurtarıyor ve bebeği kadına teslim ediyor.

Yerel medyaya olayla ilgili konuşan personel ise Bebek beton zemine kafa üstü düşmek üzereydi. Bebeği son anda yakalamasaydım, bebek muhtemelen ciddi anlamda zarar görürdü ifadelerini kullandı.

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