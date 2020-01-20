Berlin'de Libya Konferansı Bildirgesi açıklandı
Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferansa ilişkin bildirge açıklandı.
Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosuna uyma çağrısında bulunuldu.
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