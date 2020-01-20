Berlin'de masanın dışında kalan Yunanistan'dan skandal manşet
Berlin'de gerçekleşen kritik Libya Zirvesi'ne davet edilmeyen Yunanistan, tepkisini pek çok kez dile getirmişti. Zirvenin ardından bu kez Yunan basını harekete geçti. Irkçı ve skandal bir manşete imza atıldı. Hedefte Afrika Birliği Libya Yüksek Komitesi Başkanı sıfatıyla Berlin Konferansı’na katılan Kongo Devlet Başkanı vardı. Manşette ise, “Tamtamlar bile davet edildi Yunanistan yok” diye yazılmıştı. Yunan medyasının skandal tutumu konferansa davet edilmemenin ülkede neden olduğu öfkeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Yunanistan Berlin’e davet edilmeyince darbeci Hafter’i ülkesine çağırmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Berlin'de masanın dışında kalan Yunanistan'dan skandal manşet 20.01.2020 | 18:47
00:24
Fransa’da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu 20.01.2020 | 18:06
00:45
03:34
Libya’da kalıcı barış sağlanacak mı? 20.01.2020 | 14:05
03:18
Berlin'de Libya Konferansı Bildirgesi açıklandı 20.01.2020 | 08:56
14:39
Merkel: "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık" 19.01.2020 | 22:06
03:59
Berlin'deki tarihi Libya Zirvesi başladı! 19.01.2020 | 17:17
04:13
03:29
00:50
Anadolu Ajansı Kahire bürosundaki polis işgali devam ediyor 19.01.2020 | 15:14
12:45
02:18
Antalyaspor'un yeni transferi Lukas Podolski'ye karşılama! 19.01.2020 | 12:04
00:28
01:46
Berlin’de tarihi gün! Libya'da siyasi çözüm için liderler Berlin Zirvesi'nde 19.01.2020 | 09:43
05:07
Washington-Tahran hattındaki son durum ne? 18.01.2020 | 16:43
04:00
Somali’deki saldırının perde arkasında ne var? 18.01.2020 | 15:55
09:41
Somali'de Türklere bombalı saldırı 18.01.2020 | 13:54
02:03
Fobes'tan Bin Zated hakkında çarpıcı makale! 17.01.2020 | 16:16
03:31
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş Hafter açıklaması "Söz verdi" 17.01.2020 | 12:17
02:04
Darbeci Hafter, Atina'da Yunan Dışişleri Bakanı ile görüştü 17.01.2020 | 12:09