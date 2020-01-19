Berlin'deki tarihi Libya Zirvesi başladı!
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Libya'daki savaşın tarafları General Halife Hafter ve Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği hükümetin başkanı Fayez el Sarraj'ın ve bu isimleri destekleyen ülke liderlerinin bir araya geldiği zirve için nefesler tutulmuştu. Yaşanan son dakika gelişmelerine göre 12 ülkenin liderleri, Libya Konferansı'nın yapılacağı Berlin Zirvesi için toplantının yapılacağı binaya geldi. Başkan Erdoğan da Angela Merkel tarafından karşılandı.
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