Berlin'deki tarihi zirveden barış kararı çıkacak mı? Libya'da kalıcı ateşkes mümkün mü?

Bugün Berlin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Libya Zirvesi'den kalıcı barış kararı çıkması mümkün mü? Türkiye'nin Libya'da akan kanı durdurmak için gösterdiği çabayı kimler baltalıyor? Libya'da kalıcı barış için çaba gösteren Türkiye, Berlin'de savaş taraftarlarını barış için nasıl ikna edecek? ORSAM Uzmanı Araştırmacı Nebahat Tanrıverdi, Türkiye'nin Libya'daki kalıcı barış için gösterdiği çabaları ve Berlin'deki Libya Zirvesi'nden kalıcı barış için kararlar alınması yönündeki çabalarımızı canlı yayında değerlendirdi.