Beyaz Saray'da Hilal Kaplan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a zor soru!

Gazeteci Hilal Kaplan’ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump’a sorduğu soru basın toplatısına damga vurdu! Kaplan, Trump'a ''YPG’nin liderini Mazlum Kobani kod adlı bir kişiyi Beyaz Saray’a davet ettiniz. Bugün size verilen bilgilerde görebileceğiniz gibi Türkiye’de 17 tane terörist saldırının sorumlusu kendisi. 116 asker ve sivilin ölümüne sebep olan kişi. Hala Beyaz Saray’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusunu yöneltti.