Bilim adamları 3 bin yıllık mumyanın sesini yeniden canlandırdı!
Bilim insanları, mumyalanmış Mısırlı bir rahibin sesini yapay ses telleriyle hayata döndürdü.
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