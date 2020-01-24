Web TV Dünya Bilim adamları 3 bin yıllık mumyanın sesini yeniden canlandırdı!

Bilim adamları 3 bin yıllık mumyanın sesini yeniden canlandırdı!

24.01.2020 | 11:57

Bilim insanları, mumyalanmış Mısırlı bir rahibin sesini yapay ses telleriyle hayata döndürdü.

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