Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Brezilya'da okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir okulda 10 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Raul Brasil Devlet Okuluna silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırganlar dâhil 10 kişi hayatını kaybetmişti. Brezilya polisi, saldırıyı iki eski öğrencinin yaptığını açıklamış, iki öğrencinin de saldırıdan sonra intihar ettiğini duyurmuştu. Saldırı anının görüntülerinin ortaya çıkmasıyla olayın dehşeti bir kez daha görülmüş oldu. Polis, saldırganların tabanca, ok, yay ve patlayıcıyla 5’i öğrenci 8 kişiyi öldürdüğünü duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya'da okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN