Web TV Dünya Brezilya'da soygun esnasında paniğe kapılan hırsızların ''cam'' ile imtihanı

Brezilya'da soygun esnasında paniğe kapılan hırsızların ''cam'' ile imtihanı

12.12.2019 | 12:14

Brezilya'da 3 hırsız, vitrin camını kırarak girdikleri bir şirketin lobisinde duvara asılı bulunan televizyonu çalmaya çalıştı. Soygun sırasında defalarca yere düşen hırsızlar, televizyonu çalamadan kaçmak zorunda kaldı. Olay, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Ribeirao Preto kentindeki bir şirkette, 8 Aralık'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hırsızlar otomobille şirketin önündeki park alanına geldikten sonra araçtan iniyor. Şirketin vitrin camını kıran hırsızlardan biri, içeriye koşarak duvara monte edilmiş olan televizyonu çalmaya çalışıyor. Bu sırada diğer 2 arkadaşı, panik halinde oradan oraya koşturuyor. İçeriye girmek için koşan hırsızlardan biri vitrin camına çarparak sertçe yere düşerken, diğer hırsız televizyonu koymaları için aracın bagajını açıyor. Bagajı açan hırsız, içerideki arkadaşına yardım etmek için hamle yaptığı sırada cam kırıklarına basarak yere düşüyor. Daha sonra televizyonu monte edildiği yerden çıkaran hırsızlar, televizyonu yere bırakarak camın kırılan bölümünden çıkış yapıyor. Yerdeki cam kırıklarına basan hırsızlar yine yere düşüyor ve geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:36
Rus donanmasına ait tek uçak gemisinde yangın! 12.12.2019 | 12:27
01:18
Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı 12.12.2019 | 12:18
00:59
Brezilya'da soygun esnasında paniğe kapılan hırsızların ''cam'' ile imtihanı 12.12.2019 | 12:14
01:32
İranlı ajanın ölüm emri Zindaşti’den 12.12.2019 | 10:54
00:58
Bulunduğu kafesten kaçmaya çalıştı! Polisle zanlı arasında kıyasıya mücadele kamerada! 12.12.2019 | 10:51
01:03
Barcelona'da büyük fabrika yangını! Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu 12.12.2019 | 09:51
00:40
Kanada'da çığ anı kamerada! Çığdan son anda kurtuldu 11.12.2019 | 14:28
00:57
Kolombiya'da sokaklar karıştı, polis ve göstericiler çatıştı 11.12.2019 | 14:07
02:10
Nobel'e soykırım lekesi! Stockholm'de protestolar... 10.12.2019 | 20:56
00:54
DEAŞ'ın havaya uçurduğu El Nuri Camii yeniden onarılıyor 10.12.2019 | 18:11
01:30
İngiltere'de hastane rezaleti! 9 aylık bebek saatlerce doktor bekledi 10.12.2019 | 16:54
12:07
İngiliz ajan Le Mesurier'in son gecesi! Ölmeden önceki son görüntüleri ilk kez yayınlandı 09.12.2019 | 14:34
01:59
120 bin dolara satılan duvara bantlanmış muz eserindeki muzu yedi 08.12.2019 | 14:05
01:29
Rus uçakları İdlib'e saldırdı: 4 ölü, 5 yaralı 07.12.2019 | 18:18
01:23
Soykırımı inkar eden yazara Nobel Ödülü! 07.12.2019 | 13:36
02:40
Siviller İdlib'ten kaçıyor! Son bir haftada 25 bin sivil Türkiye sınırına kaçtı 07.12.2019 | 13:25
01:05
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralanma anı 07.12.2019 | 12:31
02:41
Lotoyu vurdu arazi aldı, arazide define buldu 07.12.2019 | 12:28
01:09
İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı 07.12.2019 | 11:56
05:09
Yusuf İslam'ın medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu 06.12.2019 | 19:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN