Bulunduğu kafesten kaçmaya çalıştı! Polisle zanlı arasında kıyasıya mücadele kamerada!

Rusya'da ilginç bir firar girişimi yaşandı. Mahkeme salonuna çıkarılan bir zanlı tutulduğu kafesin üzerine çıkıp tavandan kaçmaya çalıştı. Polisin yoğun çabası firar girişimine engel oldu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.