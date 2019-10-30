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California'da alevlerden kaçış

30.10.2019 | 16:27

ABD’nin California eyaletinde iki bölgede devam eden orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi evinden tahliye edildi. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan isimler arasında ünlü NBA yıldızı LeBron James ve Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger de bulunuyor. California’da pazartesi sabah saatlerinde başlayan yangının şiddetli rüzgârla beraber yerleşim yerlerine yaklaşması engellenemiyor. Kuzey California’da 180 bin kişiye evlerini boşaltma çağrısı yapılırken, yaklaşık 2 milyondan fazla kişiye elektirik verilemiyor. Yangından etkilenen bölgeler arasından Los Angeles’ın en zengin semtlerinden Brentwood da yer alıyor. Zorunlu tahliye bölgesinde evi olan ünlüler arasında LeBron James, Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Josh Duhamel ve Arnold Schwarzenegger gibi isimler yer alıyor.

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