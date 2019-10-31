California'da "Cadılar Bayramında" silahlı saldırı!

ABD basınındaki haberlere göre, yetkililer, Long Beach’te Cadılar Bayramı partisi verilen bir evde düzenlenen saldırıda üç kişinin öldüğünü, dokuz kişinin yaralandığını bildirdi. Polis, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığını açıklamadı.