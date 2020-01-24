Çin virüs tedavisi için bin yataklı prefabrik hastane yapıyor
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor. Ülke genelinde ilaçlama, toplu taşımanın askıya alınması, Wuhan şehir sakinlerine halka açık mekanlarda maske takmaları çağrısı gibi bir dizi önlemler alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Çin virüs tedavisi için bin yataklı prefabrik hastane yapıyor 24.01.2020 | 15:29
02:05
Çin'de yeni yıla 'virüs' uyarısı 24.01.2020 | 14:51
00:10
Bilim adamları 3 bin yıllık mumyanın sesini yeniden canlandırdı! 24.01.2020 | 11:57
04:46
Çin'deki ölümcül Corona virüsü dünyaya yayılıyor! 24.01.2020 | 09:14
02:21
00:20
Malaga beyaza büründü 23.01.2020 | 18:19
01:38
Dünyayı korkutan gizemli hastalık: Koronavirüsü 23.01.2020 | 15:50
00:21
İşte Çin'deki ölümcül virüsün kaynağı olan yarasa çorbası! 23.01.2020 | 10:40
01:17
Gloria fırtınası Fransa'yı vurdu 23.01.2020 | 09:40
03:56
Çin’deki Corona Virüsü Türkiye’ye gelebilir mi? 22.01.2020 | 15:57
01:34
Trump'ın senatoda yargılanma süreci başladı 22.01.2020 | 11:16
01:50
Irak'taki gösterilerde 6 gösterici öldü 21.01.2020 | 16:09
01:13
Berlin'de masanın dışında kalan Yunanistan'dan skandal manşet 20.01.2020 | 18:47
00:24
Fransa’da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu 20.01.2020 | 18:06
00:45
03:34
Libya’da kalıcı barış sağlanacak mı? 20.01.2020 | 14:05
03:18
Berlin'de Libya Konferansı Bildirgesi açıklandı 20.01.2020 | 08:56
14:39
Merkel: "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık" 19.01.2020 | 22:06
03:59
Berlin'deki tarihi Libya Zirvesi başladı! 19.01.2020 | 17:17