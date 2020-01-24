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Çin virüs tedavisi için bin yataklı prefabrik hastane yapıyor

24.01.2020 | 15:29

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor. Ülke genelinde ilaçlama, toplu taşımanın askıya alınması, Wuhan şehir sakinlerine halka açık mekanlarda maske takmaları çağrısı gibi bir dizi önlemler alındı.

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