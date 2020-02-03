Çin’de corona virüsü nedeniyle insanları ölüme terk ediyorlar | Video

Çin’in başkenti Pekin’de çektiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada son dakika olarak paylaşıldı. Görüntülerde salgının yayılmasını önlemek isteyen ve Çin polisi olduğu iddia edilen kişiler, insanları evlerine hapsederek ölüme terk ediyorlar.