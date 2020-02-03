Çin’de Coronavirüs salgınında ölü sayısı 304’e yükseldi | Video
Çin’de yeni korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 304’e ulaştı. Çin’in dışında ilk ölümün ise Filipinler’de yaşandığı, 44 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çin’de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 304’e yükseldiği belirtildi. Çin’de yalnızca cumartesi günü 45 can kaybı ve 2 bin 590 yeni vaka kayıtlara geçerken, ülke genelinde görülen toplam vaka sayısı ise 14 bin 411’e yükseldi.
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