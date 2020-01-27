Çin'de Korona virüs alarmı! AVM ve sokaklar bomboş...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerinden çıkmıyor. Salgın öncesi insanların yoğun şekilde bulunduğu AVM ve sokakların boş halini, Ningbo şehrinde yaşayan bir Türk vatandaşı görüntüledi. Çin’de yetkililer mecbur kalmadıkça insanların sokağa çıkmamaları gerektiğini söyledi. Ülkede birçok bölgede virüse karşı maske de tükendi.