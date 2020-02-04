Çin'de maskesiz dolaşan bir kadın yetkili tarafından böyle dövüldü | Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılarak tüm dünyada panik yaratan koronavirüs salgını günden güne ölümleri artırırken, Çinliler maske takarak önlem almaya çalışıyor. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler ise salgının ne boyuta çıktığını adeta gösteriyor.