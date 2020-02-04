Çin'de yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman son durumu anlattı | Video
Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 427'ye ulaştı. Koronavirüsle enfekte olanların sayısı ise 20 bini aştı. Koronavirüs salgınıyla boğuşan Çin’in Şian şehrinde yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman son gelişmeleri CNN Türk yayınında anlattı.
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