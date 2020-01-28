Çin'de yaşayan Türk öğretmen Corona virüsü hakkındaki gerçekleri anlattı!
Çin'de yaşayan Türk öğretmen ölümcül Corona virüsü hakkındaki gerçekleri sokaklarda yaşanan dehşeti böyle anlattı...
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