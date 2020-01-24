Çin'de yeni yıla 'virüs' uyarısı

Yetkililer, 25 Ocak'ta kutlanacak Çin Yeni Yılı'na ilişkin vatandaşlara mümkün olduğunca az seyahat etmeleri konusunda uyarı yapıldı. Öte yandan, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı?ndan yapılan açıklamada, 14 kişiden oluşan uzman ekibin kurulacağı ve söz konusu ekibin, virüsün önlenmesi ve virüsten korunmak için araştırma yapacağı belirtildi.