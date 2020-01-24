Çin'deki ölümcül Corona virüsü dünyaya yayılıyor!

Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü dünyada büyük bir merak ve endişeye neden oluyor. Dünya adeta korkuyla gelecek son haberleri bekliyor. Ne yazık ki son bilgiler ise bu olumsuz havanın daha da büyümesine yol açıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan Corona virüsünden etkilenenlerin sayısı, 177'sinin durumu ağır olmak üzere 830'a yükseldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24'ünün Hubey eyaletinden, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtildi. Vuhan'ın başkenti Hubey'de karantinaya alınan kent sayısı 8'e çıktı.